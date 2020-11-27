Медикам в разгар второй волны коронавирусной инфекции борьбы с пандемией очень нелегко.

Медикам в разгар второй волны коронавирусной инфекции борьбы с пандемией очень нелегко. Чтобы поддержать их, региональное отделение Общественного Народного фронта в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе запустило в области проект #МечтайНаздоровье. Он направлен на исполнение желаний врачей и медсестер. Приятные сюрпризы накануне Дня матери сегодня ждали врачей-женщин.- Мы получили от вашей семьи пожелание, чтобы мама побольше была дома, чтобы чаще ее видеть радостной!Побыть с мамой подольше - хотя бы в День матери. Этопожеланиеот сына замглавного врача пятой больницы города Владимира Елены Саловой.И вотженщиневручают сертификат на посещение оздоровительного комплекса длявсей семьи.Подарок был настолько неожиданный, говорит Елена, что не смогла сдержать слез!Елена Салова, замглавного врача больницы5 г. Владимира: "На самом деле сейчас такое время тяжелое. Количество времени , которые мы можем провести с детьми значительно уменьшилось. Приходим домой поздно, уходим рано. Вечером прибегаем делаем уроки. Поэтому если мы проведем целый день вместе, всем будет очень приятно".Проект#МечтайНаздоровье проводятактивисты регионального отделения ОбщероссийскоеНародного фронта. Для того, чтобы моральноподдержатьвладимирских медиков. Они ведь сейчаснаходятся на передовой борьбы с пандемией. Сертификат на семейное посещение мастер-класса поизготовлению конфет получила терапевт Ирина Барышникова. Она - мама троих детей. Муж тоже врач. Сейчас,рассказывает, в день приходится приниматьпо 30-40 человек и вызовов тоже много.Семилетний сын родителей почти не видит.Ирина Барышникова, терапевт больницы2 г. Владимира: "Спасибо большое! Это не только моя заслуга, всего коллектива. Докторов, терапевтов, инфекционистов, педиатров. Тяжело, конечно, работать, но мы стараемся!Вот такие ящики с красивыми наклейками в виде сердечек и надписью МечтайНаздоровье появятся в медицинских учреждениях области. Туда сотрудники больниц и поликлиник могут опускать записки с пожеланиями".Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ: "Акция будет продолжаться долгое время, конкретной даты ее окончания нет. Ежемесячно мы будем забирать куб, анализировать обращения и исполнять их по мере возможности. Вот следующая встреча у нас будет к Новому году. Новогодняя сказка для врачей".В акции примут участие медики из 21 муниципального образования региона. Продолжается она и в соцсетях. Принять участие в ней и почувствовать себя волшебником может каждый.Вера Куликова, Семён Карпов"Вести-Владимир"