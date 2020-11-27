Медикам в разгар второй волны коронавирусной инфекции борьбы с пандемией очень нелегко.
Медикам в разгар второй волны коронавирусной инфекции борьбы с пандемией очень нелегко. Чтобы поддержать их, региональное отделение Общественного Народного фронта в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе запустило в области проект #МечтайНаздоровье. Он направлен на исполнение желаний врачей и медсестер. Приятные сюрпризы накануне Дня матери сегодня ждали врачей-женщин.
- Мы получили от вашей семьи пожелание, чтобы мама побольше была дома, чтобы чаще ее видеть радостной!
Побыть с мамой подольше - хотя бы в День матери. Это
пожелание
от сына замглавного врача пятой больницы города Владимира Елены Саловой.
И вот
женщине
вручают сертификат на посещение оздоровительного комплекса для
всей семьи.
Подарок был настолько неожиданный, говорит Елена, что не смогла сдержать слез!
Елена Салова, замглавного врача больницы
№
5 г. Владимира: "
На самом деле сейчас такое время тяжелое. Количество времени , которые мы можем провести с детьми значительно уменьшилось. Приходим домой поздно, уходим рано. Вечером прибегаем делаем уроки. Поэтому если мы проведем целый день вместе, всем будет очень приятно".
Проект
#МечтайНаздоровье проводят
активисты регионального отделения Общероссийское
Народного фронта. Для того, чтобы морально
поддержать
владимирских медиков. Они ведь сейчас
находятся на передовой борьбы с пандемией. Сертификат на семейное посещение мастер-класса по
изготовлению конфет получила терапевт Ирина Барышникова. Она - мама троих детей. Муж тоже врач. Сейчас,
рассказывает, в день приходится принимать
по 30-40 человек и вызовов тоже много.
Семилетний сын родителей почти не видит.
Ирина Барышникова, терапевт больницы
№
2 г. Владимира: "
Спасибо большое! Это не только моя заслуга, всего коллектива. Докторов, терапевтов, инфекционистов, педиатров. Тяжело, конечно, работать, но мы стараемся!
Вот такие ящики с красивыми наклейками в виде сердечек и надписью МечтайНаздоровье появятся в медицинских учреждениях области. Туда сотрудники больниц и поликлиник могут опускать записки с пожеланиями".
Виктория Дерипаско, глава регионального исполкома ОНФ: "Акция будет продолжаться долгое время, конкретной даты ее окончания нет. Ежемесячно мы будем забирать куб, анализировать обращения и исполнять их по мере возможности. Вот следующая встреча у нас будет к Новому году. Новогодняя сказка для врачей".
В акции примут участие медики из 21 муниципального образования региона. Продолжается она и в соцсетях. Принять участие в ней и почувствовать себя волшебником может каждый.
Вера Куликова, Семён Карпов
"Вести-Владимир"