Общественникам не удалось добиться ее снижения.

Общественникам не удалось добиться ее снижения.О чем выпущено .Напомним, что известная свой борьбой с за снижение стоимости услуг регоператоров организация ЖКХ-контроль судится с департаментом природопользования Владимирской области.Ее глава Альберт Русанен добивается отмены нынешнего норматива накопления отходов — 377 кг на человека в год. Он утвереждает, что это завышенная сумма и предлагает использовать для расчетов реальные показатели. Это должно, в итоге, привести к снижению, что в конечном счёте приведёт к снижению платы за вывоз мусора для населения.