Подведены итоги конкурса «Любимый детский врач».

В Доме дружбы наградили победителей конкурса народного признания «Любимый детский врач». Голосование проходило на сайте НашЛюбимыйВрач.рф в течение октября. Победителям вручили дипломы, ценные призы и подарки.В конкурсе приняли участие около 150 врачей из Владимира. По результатам отбора победителями оказались 10 докторов – пять педиатров и пять специалистов узкого профиля.Юные пациенты нарисовали в поддержку любимых врачей более 50 рисунков. Из них также выбрали десятку лучших.«Всего благодарные пациенты оставили более 700 признаний, более 200 положительных отзывов и историй выздоровления», - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Среди педиатров самый высокий рейтинг у Евгении Зайцевой из Городской больницы №2. За ней идут Павел Горшихин из Областной детской клинической больницы, Анастасия Матреничкина из Детской городской поликлиники №1, Александра Тимофеева и Елена Кобер из Городской больницы №4.Среди узких специалистов наибольшее количество баллов набрали: врач-реабилитолог Наталья Лосева из Детской городской поликлиники №1, оториноларингологи Дмитрий Еремцов, Светлана Данилина из ОДКБ, Марина Давиденко из Клиники семейной медицины и пульмонолог Юлия Степанова из ОДКБ.Призовые места среди лучших юных художников достались: Макару Чернецову, Веронике Коротиной, Ксении Кондратьевой, Каролине Чернецовой, Эмилии Сливке и Илье Колотилову, Насте Пятакиной, Арине Пятакиной, Ивану Папушкину и Марии Ивановой.Справочно:Конкурс народного признания «Наш Любимый Врач» проводится с 2012 года. За 8-летнюю историю проведения проекта 25 000 докторов по всей России получили более 380 000 положительных отзывов и свыше 25 000 историй выздоровления от 412 000 россиян. Дети нарисовали более 133 000 рисунков для своих любимых врачей.