Прямой диалог жителей с властью. Чтобы она ещё лучше слышала народ во Владимире открылся Центр управления регионом. За каждым монитором здесь – не просто оператор, а сотрудник профильного

Прямой диалог жителей с властью. Чтобы она ещё лучше слышала народ во Владимире открылся Центр управления регионом. За каждым монитором здесь – не просто оператор, а сотрудник профильного ведомства. ЖКХ, соцзащита, транспорт, дорожное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, коммунальные отходы и экология. 8-мь ключевых сфер, по которым жители пишут чиновникам или приходят к ним лично. С