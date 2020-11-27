Исключения: обращение за медпомощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.

До 13 декабря во Владимирской области продлён срок действия ограничительных мер для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции.Напомним, к исключениям относится обращение за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от дома и поход до ближайшего магазина, аптеки.В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.