Это составляет 20% от общего количества оборудования.

На 27 ноября во Владимирской области развёрнуто 153 реанимационные койки для больных коронавирусом. Сейчас в реанимации лежит 88 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов, что составляет 20% от общего количества оборудования.В медучреждения региона поступили ещё 70 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.Г лава департамента здравоохранения Елена Утемова прокомментировала результаты проверкок кислородного оборудования. Напомним, что мониторингом занимались сотрудники МЧС, Ростехнадзора, общественных организаций.« касались отсутствия дополнительных средств пожаротушения. Например, должны быть две лопаты, а на момент проверки была одна. Были замечания по неровности пола помещении, условиям хранения, но в целом серьезных недостатков по использованию кислородного оборудования не выявлено. Порадовало, что весь персонал, допущенный к работе, имеет необходимую подготовку и разрешительные документы», - отметила она.