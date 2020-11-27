Это составляет 20% от общего количества оборудования.
На 27 ноября во Владимирской области развёрнуто 153 реанимационные койки для больных коронавирусом. Сейчас в реанимации лежит 88 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 29 пациентов, что составляет 20% от общего количества оборудования.
В медучреждения региона поступили ещё 70 аппаратов искусственной вентиляции лёгких.
Г лава департамента здравоохранения Елена Утемова прокомментировала результаты проверкок кислородного оборудования. Напомним, что мониторингом занимались сотрудники МЧС, Ростехнадзора, общественных организаций.
« касались отсутствия дополнительных средств пожаротушения. Например, должны быть две лопаты, а на момент проверки была одна. Были замечания по неровности пола помещении, условиям хранения, но в целом серьезных недостатков по использованию кислородного оборудования не выявлено. Порадовало, что весь персонал, допущенный к работе, имеет необходимую подготовку и разрешительные документы», - отметила она.