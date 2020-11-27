Злоумышленники похитили животных из конюшни в Юрьев-Польском районе, планируя в дальнейшем продать их.

Как сообщалось ранее, в ОМВД России по Юрьев-Польскому району Владимирской области обратились представители местной конюшни, сообщившие, что ночью из загона пропали две лошади. Злоумышленники вывели животных через поврежденное ограждение.Сумма причиненного собственникам ущерба составила 270 000 рублей.Получив сообщение, оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого установили маршрут передвижения фигурантов, 49 и 33-летнего жителей Вязниковского района.Злоумышленники были задержаны и дали признательные показания.Установлено, что похищенных животных обвиняемые планировали продать.В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), направлено в суд для рассмотрения по существу.Похищенные лошади возвращены законным собственникам.