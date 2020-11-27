Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.
Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.
В 59 из 99 учреждений дополнительного образования обучение организовано в том числе с использованием дистанционных технологий. При этом часть занятий в них проводится в очной форме. Также образовательный процесс в дистанционном режиме организован в 36 профессиональных образовательных организациях области. Одновременно в 20 колледжах студенты проходят производственную и учебную практику в малых группах.
На 26 ноября открылись классы после карантина по ОРВИ в 7 школах 5 муниципальных образований – в округе Муром, в Камешковском, Муромском, Собинском и Суздальском районах.
После карантина по коронавирусной инфекции открылись классы в 5 школах 3 муниципальных образований – в округе Муром, в Кольчугинском и Муромском районах.
Остаются полностью закрытыми на карантин по ОРВИ 2 общеобразовательные организации: Сергеихинская средняя общеобразовательная школа в Камешковском и Курловская средняя общеобразовательная школа в Гусь-Хрустальном районах.
Частично закрыты на карантин по ОРВИ 14, а по коронавирусу – 20 общеобразовательных муниципальных организаций.
Что касается дошкольных образовательных учреждений, то с карантина по коронавирусной инфекции вышли 6 групп в детских садах Александровского района, города Гусь-Хрустальный и округа Муром.
Вышли с карантина по ОРВИ полностью закрытые ранее: ДОУ №22 в селе Денятино Меленковского района; детский сад №9 «Родничок» в деревне Вышманово Собинского района, а также 4 дошкольных образовательных учреждения в Петушинском и Судогодском районах, где были закрыты отдельные группы.
Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции 11 дошкольных образовательных учреждений.
Полностью закрыто на карантин по коронавирусной инфекции одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №43 в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района (4 группы).
Частично закрыты на карантин по ОРВИ 20 образовательных организаций.
Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 4 детских сада в Собинском и Суздальском районах.
"Решение о переходе на любую форму обучения – очную, заочную, дистанционную – принимается на уровне образовательной организации с учётом мнения родительской общественности. Поэтому если у родителей возникают вопросы на эту тему, в первую очередь их необходимо решать с классным руководителем, директором школы, – подчеркнула Ольга Беляева. - В
дошкольных образовательных учреждениях и школах до 1 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц – то есть детей из разных групп детского сада и разных классов школы. Однако в масштабах сложившегося небольшого детского коллектива празднование Нового года вполне возможно".