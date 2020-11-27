Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.

Директор департамента образования Ольга Беляева рассказала о заболеваемости в образовательных учреждениях региона.В 59 из 99 учреждений дополнительного образования обучение организовано в том числе с использованием дистанционных технологий. При этом часть занятий в них проводится в очной форме. Также образовательный процесс в дистанционном режиме организован в 36 профессиональных образовательных организациях области. Одновременно в 20 колледжах студенты проходят производственную и учебную практику в малых группах.На 26 ноября открылись классы после карантина по ОРВИ в 7 школах 5 муниципальных образований – в округе Муром, в Камешковском, Муромском, Собинском и Суздальском районах.После карантина по коронавирусной инфекции открылись классы в 5 школах 3 муниципальных образований – в округе Муром, в Кольчугинском и Муромском районах.Остаются полностью закрытыми на карантин по ОРВИ 2 общеобразовательные организации: Сергеихинская средняя общеобразовательная школа в Камешковском и Курловская средняя общеобразовательная школа в Гусь-Хрустальном районах.Частично закрыты на карантин по ОРВИ 14, а по коронавирусу – 20 общеобразовательных муниципальных организаций.Что касается дошкольных образовательных учреждений, то с карантина по коронавирусной инфекции вышли 6 групп в детских садах Александровского района, города Гусь-Хрустальный и округа Муром.Вышли с карантина по ОРВИ полностью закрытые ранее: ДОУ №22 в селе Денятино Меленковского района; детский сад №9 «Родничок» в деревне Вышманово Собинского района, а также 4 дошкольных образовательных учреждения в Петушинском и Судогодском районах, где были закрыты отдельные группы.Частично закрыты на карантин по коронавирусной инфекции 11 дошкольных образовательных учреждений.Полностью закрыто на карантин по коронавирусной инфекции одно муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №43 в посёлке Иванищи Гусь-Хрустального района (4 группы).Частично закрыты на карантин по ОРВИ 20 образовательных организаций.Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 4 детских сада в Собинском и Суздальском районах."Решение о переходе на любую форму обучения – очную, заочную, дистанционную – принимается на уровне образовательной организации с учётом мнения родительской общественности. Поэтому если у родителей возникают вопросы на эту тему, в первую очередь их необходимо решать с классным руководителем, директором школы, – подчеркнула Ольга Беляева. - Вдошкольных образовательных учреждениях и школах до 1 января 2021 года запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц – то есть детей из разных групп детского сада и разных классов школы. Однако в масштабах сложившегося небольшого детского коллектива празднование Нового года вполне возможно".