Это связано с проведением плановых работ на объектах РТРС.

Из-за плановых работ на объектах связи Российской телевизионной и радиовещательной сети во Владимирской области временно приостановят трансляции телерадиоканалов. Об этом сообщает региональный радиотелевизионный передающий центр.С 09:00 до 16:00 4 и 9 декабря перебои в работе ТВ ожидаются в селе Фетинино Собинского района, а также 7 декабря с 10:00 до 16:00 в Муроме, 9 декабря с 11:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 – в Александрове, 14 декабря с 10:00 до 16:00– в Меленках и 21 декабря с 10:00 до 16:00 – в Кольчугине.В зоне охвата устройств, которые будут отключаться - Александровский, Кольчугинский, Меленковский, Собинский и Юрьев-Польский районы.