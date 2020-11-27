Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области в очередной раз продлевается региональными чиновниками на 2 недели. На этот раз пожилым жителям области ограничили выход

Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет во Владимирской области в очередной раз продлевается региональными чиновниками на 2 недели. На этот раз пожилым жителям области ограничили выход из дома до 13 декабря. В это время граждане старше 65-ти лет могут покидать свое жилье для обращения за медицинской помощью, выгул животных не дальше 100 метров от