Во Владимирской области ужесточили коронавирусные ограничения. До 29 декабря фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах вынуждены будут работать по новым правилам: -

Во Владимирской области ужесточили коронавирусные ограничения. До 29 декабря фуд-корты в торговых центрах и торгово-развлекательных комплексах вынуждены будут работать по новым правилам: - Между посетителями должна быть обеспечена социальная дистанция не менее 1,5 м; – Посадка должна происходить из расчёта не менее 4 кв. м на одного посетителя; – С понедельника по пятницу на фуд-корте