И это новый антирекорд. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 12 827. Летальных исходов за последние сутки – 3. Общая смертность от новой

И это новый антирекорд. Такого суточного прироста ещё не было за всю пандемию. Общее количество заражённых теперь 12 827. Летальных исходов за последние сутки – 3. Общая смертность от новой заразы во Владимирской области теперь составляет 313 человек. Что касается выздоровевших, то за минувшие сутки их 225. На 6 больше, чем накануне. Победивших коронавирус