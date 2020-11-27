Во Владимирской области за сутки 27 ноября лабораторно подтвержден 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Во Владимирской области за сутки 27 ноября лабораторно подтвержден 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.26 случаев - во Владимире,18 - в округе Муром,16 - в Гусь-Хрустальном районе,8 - в Вязниковскомрайоне8 - в Киржачскомрайоне7 - в Александровскомрайоне6 - в Гороховецкомрайоне6 - в Ковровскомрайоне5 - в Суздальскомрайоне5 - в Селивановскомрайоне5 - в Кольчугинскомрайоне5 - в Камешковскомрайоне4 - в Меленковскомрайоне4 - в Юрьев-Польскомрайоне4 - в Собинскомрайоне3 - в г. Радужный,1 - в СудогодскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 827 случаев заболевания.2308 - во Владимире,1804 - в Гусь-Хрустальномрайоне1495 - о. Муром,1039 - в Ковровскомрайоне946 - в Петушинскомрайоне930 - в Александровскомрайоне643 - в Вязниковскомрайоне553 - в Юрьев-Польскомрайоне499 - в Собинскомрайоне457 - в Кольчугинскомрайоне371 - в Суздальскомрайоне339 - в Меленковскомрайоне320 - в Гороховецкомрайоне299 - в Селивановскомрайоне242 - в Камешковскомрайоне217 - в Судогодскомрайоне205 - в Киржачскомрайоне160 - в г. Радужном.