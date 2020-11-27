Во Владимирской области за сутки 27 ноября лабораторно подтвержден 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Во Владимирской области за сутки 27 ноября лабораторно подтвержден 131 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
26 случаев - во Владимире,
18 - в округе Муром,
16 - в Гусь-Хрустальном районе,
8 - в Вязниковском
районе
,
8 - в Киржачском
районе
,
7 - в Александровском
районе
,
6 - в Гороховецком
районе
,
6 - в Ковровском
районе
,
5 - в Суздальском
районе
,
5 - в Селивановском
районе
,
5 - в Кольчугинском
районе
,
5 - в Камешковском
районе
,
4 - в Меленковском
районе
,
4 - в Юрьев-Польском
районе
,
4 - в Собинском
районе
,
3 - в г. Радужный,
1 - в Судогодском
районе
.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 827 случаев заболевания.
2308 - во Владимире,
1804 - в Гусь-Хрустальном
районе
,
1495 - о. Муром,
1039 - в Ковровском
районе
,
946 - в Петушинском
районе
,
930 - в Александровском
районе
,
643 - в Вязниковском
районе
,
553 - в Юрьев-Польском
районе
,
499 - в Собинском
районе
,
457 - в Кольчугинском
районе
,
371 - в Суздальском
районе
,
339 - в Меленковском
районе
,
320 - в Гороховецком
районе
,
299 - в Селивановском
районе
,
242 - в Камешковском
районе
,
217 - в Судогодском
районе
,
205 - в Киржачском
районе
,
160 - в г. Радужном.