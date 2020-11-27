За сутки на 27 ноября во Владимирской области выздоровело от коронавируса 225 пациентов.
<a href="https://33live.ru/novosti/27-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-131-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки выявлено 131 случаев заболевания коронавирусом</a> - За сутки на 27 ноября во Владимирской области выздоровело от коронавируса 225 пациентов.
[url=https://33live.ru/novosti/27-11-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-vyyavleno-131-sluchaev-zabolevaniya-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки выявлено 131 случаев заболевания коронавирусом[/url] - За сутки на 27 ноября во Владимирской области выздоровело от коронавируса 225 пациентов.