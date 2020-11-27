Всего в области развернуто 153 реанимационные койки для пациентов с коронавирусом.

На брифинге по вопросам противодействия коронавирусу директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова сообщила, что наИВЛ в больницах региона сейчас находятся 29 человек. Всего в области развернуто 153 реанимационные койки с аппаратами. Задействовано не более 20% оборудования, сказала глава облздрава.Также, по её словам, в ОКБ поступили 70 аппаратов ИВЛ, закупка которых проходила еще весной.По состоянию на 27 ноября в медорганизациях региона действует 1549 коек для больных с новой коронавирусной инфекцией. 85 процентов из них занято (1313), свободны – 236 коек. Временное сокращение общего числа коек на 10 единиц вызвано проведением работ по выделению 20 коек в ОКБ в обособленный блок для беременных и рожениц со среднетяжёлым и тяжелым лечением коронавируса – для создания особых условий оказания помощи самой рисковой группе пациенток.