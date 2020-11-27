Такие ведомства появляются во всех субъектах РФ по поручению президента.

27 ноября во Владимире заработал Центр управления регионом, который возглавит . Такие ведомства появляются во всех субъектах РФ по поручению президента.ЦУР предназначен для сбора обращений граждан и аналитического анализа социально-экономический ситуации. Организация поможет чиновникам наглядно увидеть карту проблем региона. Мониторинг негатива в соцсетях осуществляется через систему «Инцидент Менеджмент», разработанную в 2018 году компанией «Медиалогия».Центр обрабатывает сообщения по восьми направлениям: здравоохранение, образование, транспорт, энергетика, соцзащита, ТКО, ЖКХ и дороги. Штат пока укомплектован восемью специалистами. Планируется набрать ещё 22 сотрудника на места, связанные с SMM, аналитикой и социологией. Одна из основных задач – оперативное реагирования на обращения жителей и налаживание прямой коммуникации с властью. Ответы граждане будут получать в тех же ресурсах, где задан вопрос или опубликован их комментарий.В соседних регионах «Инцидент Менеджмент» внедрён ещё в 2019 году, но на первых порах нагрузка по обработке обращений граждан ложилась на пресс-службы. Теперь этим займётся ЦУР.Лидируют пока обращения, связанные с ковидом, актуальны темы сферы ЖКХ. Результаты мониторинга будут доступны на сайте ведомства.