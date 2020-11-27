Истребитель погибшего рухнул во время учебного полёта.

В субботу 28 ноября в селе Ворша Собинского района захоронят останки лейтенанта Сергея Андреева. Его истребитель разбился в ходе учебного полёта 14 сентября 1944 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Останки лётчика найдены в июне 2020 года у деревни Аннино Суздальского района, где проходила поисковая экспедиция. Общественники из организации «Часовые памяти» подняли из земли самолёт и эксгумировали останки лётчика. Место катастрофы только спустя 76 лет было обозначено мемориальной доской.Погибший в результате крушения самолёта Сергей Андреев родился в деревне Жилкино Высоковского района Калининской области в 1914 году. Сегодня это Торжокский район Тверской области. Он призван в Красную армию в 1934 году. В 1943 году окончил Конотопское военное авиационное училище. На момент гибели общий налёт пилота составлял 218 часов. Его мать проживала в Москве. Жены и детей у лейтенанта Андреева не было.Родственников погибшего найти не удалось. Принято решение захоронить пилота в братской могиле №33-157 в селе Ворша Собинского района.В 11:00 в Троицком храме состоится отпевание. Траурный митинг на сельском кладбище начнётся в 12:00.