Для создания особых условий оказания помощи самой рисковой группе пациенток.

По официальным данным депртамента здравоохранения, в больницах региона временно сократили число коек для больных коронавирусом. По информации ведомства, это вызвано проведением работ по выделению 20 коек в стенах областной клинической больницы в обособленный блок для беременных и рожениц со среднетяжёлым и тяжелым лечением коронавируса – для создания особых условий оказания помощи самой рисковой группе пациенток.На сегодня в регионе зафиксировано 12 827 случаев заражения коронавирусом. Это составляет 0,02% от общего количества зараженных в России. К сожалению, погибло уже 313 человек, летальность составляет 2.44%. Полностью вылечили от вируса 10 591 человека, восстановление составляет 82.57%.