Российский мануальный терапевт Андрей Кабычкин заявил, что восстановить легкие после коронавирусной инфекции COVID-19 можно с помощью особого массажа. Он применяется именно для реабилитации после ковида.По словам Кабычкина, массажи использовались для реабилитации пациентов с различными заболеваниями легких на протяжении целых столетий. Медик пояснил, что мануальная терапия помогает насыщать кровь кислородом. Однако методику массажа необходимо подбирать индивидуально и сочетать ее с другими видами терапии, передает