Красота традиций – в народной хореографии. Во Владимире провели Всероссийский фестиваль русского народного танца. Называется он «По всей России водят хороводы». «Шестой канал» провёл

Красота традиций – в народной хореографии. Во Владимире провели Всероссийский фестиваль русского народного танца. Называется он «По всей России водят хороводы». «Шестой канал» провёл прямую трансляцию гала-концерта фестиваля. Насладиться праздником и узнать имена победителей смогли сотни людей. В финальном этапе конкурса выступали 38 коллективов из разных уголков России от Калининграда до Чукотки. В числе участников