Умерло за сутки трое, всего с начала эпидемии скончалось от ковида 313 человек.

За минувшие сутки во Владимирской области выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.Из них - 26 заболевших во Владимире, 18 в Муромском, 16 в Гусь-Хрустальном, 8 в Вязниковском, 8 в Киржачском, 7 в Александровском, 6 в Гороховецком, 6 в Ковровском, 5 в Суздальском, 5 в Селивановском, 5 в Кольчугинском, 5 в Камешковском, 4 в Меленковском, 4 в Юрьев-Польском, 4 в Собинском районах, 3 в городе Радужный, 1 в Судогодском районе.Выписано 225 пациентов. Умерло за сутки трое, всего с начала эпидемии скончалось от ковида 313 человек.Общее количество заражений Covid-19 за время пандемии составляет 12827 человек, из которых выздоровел 10591 пациент. Количество активных случаев протекания болезни – 1923.В целом по стране за сутки выявлено 27 543 случаев заражения.