С начала пандемии в регионе коронавирус подхватили 10 990 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга – 193 человек.За минувшие сутки ковидом заболели 84 костромича. 10 новых случаев зарегистрировано в Костромском районе, девять — в Волгореченске. По шесть заразившихся выявлено в Красносельском, Мантуровском районах. По четыре новых пациента прибавилось в Шарье, Нерехтском и Галичском районах, по три — в Буйском и Нейском районах. Также по два инфицированных выявлено в Кадые и Макарьеве, по одному — в Антропово, Пыщуге и Судиславле.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 72-летнего мужчину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 10 990 человек. Вылечить удалось 7903 человека. В стационарах находится 767 жителей региона, из них 365 с диагнозом ковид. На дому лечится 2537 пациентов.