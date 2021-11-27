Сегодня в календаре - День электрического гитариста. А значит, отличный повод заглянуть в гости к...

Сегодня в календаре - День электрического гитариста. А значит, отличный повод заглянуть в гости к кому? Конечно, Алексею Барышеву. Вместе с основателем группы "Рекорд- Оркестр" и Марией Городской отправимся в путешествие по миру электрогитар.Звук этого инструмента сложно спутать с чем-то другим. Электрогитара - символ свободы, импровизации, спонтанности, громкости и тяжелого рока. Хотя используют ее во многих музыкальных жанрах. Единственное, что неподвластно этому инструменту - "тёплая" акустика.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «Электрогитара не может воспроизвести звук именно классической гитары, с неоновыми струнами, с её каким-то абсолютно иным тембром звучания».Именно с классической гитары все и началось для лидера группы "Рекорд Оркестр" Алексея Барышева. Первый электрический инструмент он сделал себе сам - при помощи лобзика.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «Дело в том, что я просто рано начал слушать рок-музыку благодаря некоторым друзьям, товарищам, родственникам, которые уже увлекались классикой рок-музыки. Где-то класса со второго я уже познакомился с творчеством The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen. Для меня это, в общем-то, какое-то откровение. И там всегда были электрогитары. Поэтому вопросов в выборе инструмента не стояло от слова совсем».А еще вдохновением послужил мультфильм "Бременские музыканты", где у каждого героя - свой инструмент с интересной формой.Сама история электрогитар началась в 1930 году, когда американец Джордж Бишамп принялся осваивать новые методы увеличения громкости струнных инструментов посредством ламповых усилителей. "Лампа" - и сегодня стандарт звучания для гитаристов. Первые электрогитары были сделаны из алюминия - компанией "Электро Стрин Компэни". Музыканты прозвали её "сковородой". Затем фирма "Гибсон" впервые поставила звукосниматель на полуакустическую гитару.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «Она полая внутри с эфами как у классических инструментов. Это уже электрогитара, они уже работали в коллективах джазовых того времени, конца тридцатых начала сороковых. И эту гитару мы знаем по началу эпохи рок-н-ролла по такому гитаристу как Чак Берри».И эта гитара звучит по-настоящему рок-н-ролльно.Хотя на ней можно играть и джаз и, в принципе, вообще что угодно. Из всех электрогитар - самый что ни на есть классический вариант.-Очень красивые инструменты, с красивым звучанием.Следующий на очереди - уже твердотелый инструмент. Создатель первой электрогитары с цельным корпусом - гитарист Лес Пол.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «То есть, если в этом инструменте были полости, в этом инструменте полостей нет, это массив дерева».А прославил этот инструмент Джимми Пейдж - лидер Лед Зеппелин.Гитара относится к премиум-сегменту компании "Гибсон" - отсюда и красивая отделка перламутром. Но одной красотой не обойтись. С инструментом нужно быть в особом контакте.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «"Фендер Стратокастер", наряду с ним ещё есть "Фендер Телекастер", вот это два полюса гитаризма по сути своей. То есть на этих инструментах сделана вся музыка».Гибсон и Фендер - инь и янь мира гитар. Конструкторы, придумывая новые формы инструментов, всегда берут за основу либо "Лес Пол" либо "Стратокастер".Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «Он более звонкий. На нём можно играть много интересной музыки. Более хлёсткой, более жёсткой».Или более облегчённый вариант - овердрайв. Как у AC DC.Для звучания электрогитары важен материал, из которого она сделана. Например, "Стратокастер" выполнен из ольхи. Бывает из ясеня или тополя. Но "Лес Пол" всегда делают из красного дерева для более густого звучания и певучести - в противовес яркому и звучному "Стратокастеру". Чтобы стать хорошим гитаристом, нужно обладать не только талантом, но и трудолюбием. И здоровым оптимизмом.А еще нужно уметь импровизировать - для рок-гитариста это самая главная способность.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист: «Не импровизирующего музыканта быть не должно, это однозначно. И я очень люблю творчество импровизационное. Могу сказать, что некоторые песни я позволял себе даже на прямых эфирах, и позволяю до сих пор, играть импровизационные партии».И еще один пункт. Электрогитара не звучит без усилителя. Даже сейчас гитаристы предпочитают использовать ламповое оборудование - оно звучит теплее и... драйвовее. Как писал Дмитрий Скирюк в романе "Блюз чёрной собаки": "Я вот иногда думаю, если в раю играют на арфах, то на чём играют в аду? Так прикину и этак, всяко получается - на электрогитарах". Мария Городская, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".