В Коврове завершилось расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 39-летнего местного...

В Коврове завершилось расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. В период с марта по май мужчина совершил 4 грабежа, сообщает пресс-служба регионального УМВД.На первое преступление злоумышленник решился в середине марта. В одном из ковровских кафе, из кармана куртки, висевшей на вешалке, фигурант похитил мобильный телефон и деньги.В конце апреля мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, украл мобильный телефон, который впоследствии сдал в скупку.В начале мая на остановке общественного транспорта обвиняемый ударил неизвестного мужчину, после чего достал из кармана его куртки мобильный телефон и кошелек с деньгами и банковской картой. С похищенным фигурант скрылся, банковской картой неоднократно расплачивался в магазинах города.Ещё через пару недель ковровчанин, арендовав квартиру на двое суток, похитил из нее бытовую технику, которую сдал в комиссионный в магазин.Ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемого, составил более 45 000 рублей. В ходе следствия ущерб частично возмещен.ФОТО: https://www.pexels.com/ru