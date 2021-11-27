Врио губернатора Александр Авдеев высказался о реконструкции усадьбы Храповицкого. Объект находится в тяжелом состоянии на протяжении десятилетий. «Проект реконструкции весьма ..

Врио губернатора Александр Авдеев высказался о реконструкции усадьбы Храповицкого. Объект находится в тяжелом состоянии на протяжении десятилетий.«Проект реконструкции весьма дорогостоящий. Ни ВСМЗ, ни областной бюджет в одиночку его не потянут. Небольшими шагами будем стараться приводить его в порядок», - подчеркнул он.Во время рабочей поездки в Судогодский район глава региона посетил имение в Муромцево. Интересно, что кроме ограничений, связанных с ремонтом объектов культурного наследия, накладываются и другие проблемы.Территория парка застроена местными жителями, а в одной из построек, переданных музею, живут люди. При этом ни у учреждения, ни у Минкульта нет полномочий по их расселению. Власти уверены, что в решении этого вопроса поможет опыт Суздаля, где в рамках подготовки к 1000-летию города проходят похожие мероприятия.«Надо будет привлекать частные инвестиции, либо выходить на федеральное финансирование. Одна из основных задач - остановить аварийность», - подчеркнул Александр Александрович.Напомним, что согласно предпроектной документации, подготовленной Центром научно-реставрационных проектных мастерских вместе с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником, стоимость реставрации памятника архитектуры превысит 2,8 млрд рублей.