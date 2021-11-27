Иногда встречаешь людей теплых, открытых, с доброй душой и огромным сердцем. Говоришь с ними, и как будто солнышко светит. Их душевного тепла хватает на всех, внутри у них горит огонь любви к ..

Иногда встречаешь людей теплых, открытых, с доброй душой и огромным сердцем. Говоришь с ними, и как будто солнышко светит. Их душевного тепла хватает на всех, внутри у них горит огонь любви к жизни, к окружающим и, конечно же, к своим родным. Именно такой светлый человек – Виктория Мартемьянова, замечательная жена и мама семерых деток. Накануне дня матери о её многодетной семье рассказали наши коллеги из меленковской районной газетыВика родилась за тысячу километров от деревни Вичкино, где сейчас проживает, на полуострове Крым. Росла вместе с братом и сестрой в обычной сельской семье, с золотой медалью окончила школу. Но, как она сама рассказывает, жизнь в курортном городе далеко не так прекрасна, как ее многие представляют – отсутствие работы, высокие цены, разруха, что царила в Крыму до его присоединения.Все эти факторы вынудили семью переехать. А знакомая из Меленок пригласила к себе в гости... Так Виктория оказалась на меленковской земле. Устроилась здесь на работу, нашла новых друзей, родила сына Савелия, с отцом которого крепкого брака не сложилось. А во время празднования Дня города 11 лет назад встретила своего будущего мужа Андрея. Через три месяца знакомства Андрей сделал ей предложение. Тянуть со свадьбой не стали, поженились уже по осени. Андрей купил небольшой домик в Вичкине, откуда сам родом. В нем молодожены и поселились.Под руками рачительного хозяина рос и обустраивался дом. Росла и семья Мартемьяновых – сначала у супругов появилась дочь София, потом друг за другом сыновья Степан, Петр и Клим. А чуть больше месяца назад родилась еще одна долгожданная дочурка Зоя.Этому их и учат родители, в том числе на собственном примере.Летом в семье Мартемьяновых произошло еще одно важное событие – у них появилась еще одна дочка, десятилетняя Олеся. К сожалению, полтора года своей жизни она провела в реабилитационном центре. В первый же раз, увидев Вику и Андрея, сразу назвала их мамой и папой, так девочке хотелось найти собственную любящую семью.Она не скрывает, что на этом пути их семья встретилась и с трудностями, и с неожиданностями. Но уверена – если бороться, не сдаваться, то все можно решить и поправить. А отступать она не намерена.О детях Вика может рассказывать долго и с удовольствием. На проблемы, которые есть, несомненно, у всех многодетных семей, она не жалуется. Однако очень мечтает решить транспортный вопрос. Сейчас семья приобрела семиместный автомобиль, но и он им уже стал маловат. А выехать куда-нибудь всем семейством, да еще и прихватить с собой бабушек, очень бы хотелось.