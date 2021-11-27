Коронавирус в России сегодня все чаще тревожит врачей и ученых. Масла в огонь подлил новый штамм.

Коронавирус в России сегодня все чаще тревожит врачей и ученых. Масла в огонь подлил новый штамм.На днях планету потрясла новость об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19. Его впервые зафиксировали в странах Южной Африки: Ботсване и Южно-Африканской Республики.Изначально штамм носил "дежурное" название B.1.1.529, но специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) позже нарекли его "омикрон" – по соответствующей букве греческого алфавита. Многие врачи и ученые полагают, что этот вариант ковида станет самым заразным и опасным среди известных науке, поскольку имеет огромное количество мутаций и наверняка сможет уклоняться от иммунитета. Омикрон уже успел вырваться за пределы африканского континента, попав в Европу, Гонконг и Израиль и, вероятно, уже угрожает России.В связи с этим российский врач, специалист по лабораторной диагностике Александр Соловьев поделился с населением рядом рекомендаций по подготовке к "вторжению" нового штамма. Соловьев считает, что коронавирус в России сегодня требует от властей введения строгих карантинных мер для граждан из уже пораженных омикроном стран.Гражданам же медик настоятельно советует приобрести для себя и близких респираторы с уровнем защиты FFP2, поскольку защитные маски навряд ли будут эффективны против коронавируса-мутанта. Но самым эффективным средством профилактики остается вакцинация: врач рекомендует привиться "Спутником V", а затем пройти ревакцинацию "Спутником Лайт".