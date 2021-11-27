10 миллионов рублей из областного бюджета направят на приобретение подарков детям-инвалидам, детям...

10 миллионов рублей из областного бюджета направят на приобретение подарков детям-инвалидам, детям из многодетных малообеспеченных семей с пятью и более детьми, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.Всего эти подарки получит более 13 тыс. ребят. Сладости маленьким жителям региона на дому вручат сотрудники социозащитных учреждений: комплексных центров социального обслуживания населения, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, отделов социальной защиты населения.ФОТО: https://www.pexels.com/ru