По мнению эксперта, Александр Лукашенко хочет заработать на миграционном кризисе.

По мнению эксперта, Александр Лукашенко хочет заработать на миграционном кризисе.Накануне из Ирака в Минск должен был прилететь самолет для вывоза мигрантов, однако рейс был отменен якобы из-за нехватки средств. Комментируя ситуацию с отменой, белорусские власти подчеркнули, что они не будут чинить препятствий для возвращения беженцев на родину, но Евросоюз должен принять в этом участие.Политолог Дмитрий Болкунец оценил такую стратегию Александра Лукашенко как попытку шантажировать Европу – об этом сообщил телеканал "". Эксперт считает, что белорусский лидер хочет заработать на этой ситуации, поэтому он всеми силами будет вынуждать Евросоюз заплатить за вывоз мигрантов.В комментарии "Лента.ру" Болкунец предположил, что Евросоюз удовлетворит требование Белоруссии, так как это может стать разумным компромиссом для обеих сторон. Суммы, необходимые для вывоза мигрантов, – это не такие уж большие деньги для Евросоюза, поэтому вполне вероятно, что его представители согласятся.Ангела Меркель уходит большой политики и рассматривает вывоз мигрантов исключительно как гуманитарную миссию. Что касается Лукашенко, то он, по словам эксперта, воспринимает этот вопрос еще и как попытку признания его президентом в Европе. Впрочем, по мнению политолога, эта попытка уже все равно провалилась.Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Александр Лукашенко .