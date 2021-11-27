По данным регионального УМВД, во Владимирской области с начала года за 10 месяцев текущего года...

По данным регионального УМВД, во Владимирской области с начала года за 10 месяцев текущего года снизилось на 15,2%. Однако, в текущем году выявлено 448 случаев, когда водитель повторно садился за руль в состоянии опьянения.В результате рассмотрения судами данных уголовных дел 107 граждан лишены свободы на определенные сроки, 223 назначены обязательные работы в среднем на 6 месяцев, 5 гражданам назначены принудительные работы, к 31 гражданину применены штрафные санкции, еще 82 уголовных дела находятся в стадии рассмотрения.ФОТО: https://www.pexels.com/ru