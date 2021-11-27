Владимир Сипягин пообещал обманутым дольщикам помочь с решением . Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте. «Провёл приём граждан во Владимире. С проблемой дома №19 по улице ..

Владимир Сипягин пообещал обманутым дольщикам помочь с решением . Об этом он рассказал на своей странице Вконтакте.«Провёл приём граждан во Владимире. С проблемой дома №19 по улице Центральной я столкнулся, занимая должность губернатора. Было решено изменить проект, но не на основании только одного мнения администрации области и компании-проектировщика, а с заключением Минкульта. Оно выдаётся на основании комиссии, в которую входят компетентные эксперты.Проект должен был быть согласован, и после этого должно было быть подписано постановление губернатора», - напомнил Владимир Владимирович суть проблемы.Новый проект предусматривает повышение высотности МКД в историческом центре Владимира, что позволило бы узаконить два этажа, построенных сверх нормы.«Процесс начался, минкульт давал свои замечания, проектировщики переделали проект, собирались рабочие группы, мы вышли на финальную стадию. Однако по нескольким причинам прекратила своё существование рабочая группа, и новое постановление не было выпущено, департамент строительства приостановил все действия. Дольщики стали волноваться, понимая, что это может привести к полной остановке получения законных документов на квартиры», - пишет депутат Госдумы.В результате на встрече принято решение выйти с инициативой на врио губернатора.«Нужно, чтобы замгубернатора взял ситуацию на контроль, и началось тесное взаимодействие с Минкультом. Компания-проектировщик все недостатки устранила и готова подавать документы на комиссию.Если проект утвердят, люди въедут в свои квартиры», - подытожил Владимир Сипягин.Он пообещал направить в Белый дом соответствующие обращения и заявил о готовности подключиться к решению вопроса в Министерстве культуры, чтобы ускорить процесс.Между тем, будучи главой региона Владимир Сипягин в начале января«Крайний срок – 2 месяца», - уточнил Владимир Сипягин во время пресс-конференции 27 января.С тех пор прошло уже 11 месяцев.Напомним, что вошёл в реестр проблемных объектов Минстроя РФ. Собственниками являются более 90 обманутых дольщиков, которые заключили с ООО «Система» договоры на 332 млн рублей. Ввести строение в эксплуатацию не могут из-за двух «лишних» этажей, которые возвёл застройщик вопреки утверждённому проекту. Региональный Следком возбудил уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере при строительстве многоэтажки.