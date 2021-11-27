Работу подчиненных сотрудников регионального следственного комитета оценил Председатель СК России...

Работу подчиненных сотрудников регионального следственного комитета оценил Председатель СК России Александр Бастрыкин, подписав приказ об их награждении, а также о вручении медалей «За содействие». Торжественная церемония награждения прошла накануне.За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм,многолетнюю безупречную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности медаль «За службу закону» вручена руководителю следственного отделапо городу Александрову Владимиру Торееву, благодарность объявлена следователю по особо важным делам следственного отдела по городу Александров Марку Маркелову и старшему помощнику руководителя Следственного управления Марии Серовой.ФОТО: СУ Следственного комитета РФ по Владимирской области