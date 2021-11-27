Работу подчиненных сотрудников регионального следственного комитета оценил Председатель СК России...
Работу подчиненных сотрудников регионального следственного комитета оценил Председатель СК России Александр Бастрыкин, подписав приказ об их награждении, а также о вручении медалей «За содействие». Торжественная церемония награждения прошла накануне.
За добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм,многолетнюю безупречную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности медаль «За службу закону» вручена руководителю следственного отдела
по городу Александрову Владимиру Торееву, благодарность объявлена следователю по особо важным делам следственного отдела по городу Александров Марку Маркелову и старшему помощнику руководителя Следственного управления Марии Серовой.
ФОТО: СУ Следственного комитета РФ по Владимирской области