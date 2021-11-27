Сегодня ночью в деревне Афанасьево Александровского района пожарные ликвидировали пожар на площади...

Сегодня ночью в деревне Афанасьево Александровского района пожарные ликвидировали пожар на площади 84 кв. м. Горел частный жилой дом. Из-за несвоевременного обращения в пожарную охрану, на момент прибытия спасателей строение уже горело по всей площади. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области