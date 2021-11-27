Вакцинация сдерживает коронавирус в России сегодня, но пандемия готовится нанести ответный удар.

Вакцинация сдерживает коронавирус в России сегодня, но пандемия готовится нанести ответный удар.Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий инфекцию COVID-19, может добраться до России в ближайшие месяцы. Об этом заявил российский вирусолог, профессор Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Альтштейн обратил внимание, что вариант коронавируса "омикрон" был открыт лишь в начале ноября, поэтому пока он мало изучен. По словам ученого, в настоящее время неизвестно, в частности – имеет ли новый штамм устойчивость к антителам, вырабатываемым при вакцинации существующими препаратами. Не менее важно выяснить, будет ли "омикрон" распространяться и делать это быстрее своих предшественников.Очередная версия коронавируса в России сегодня вызывает обеспокоенность специалистов, прежде всего, – из-за большого количества мутаций. У омикрон-штамма их примерно в два раза больше, чем в терроризирующем россиян дельта-штамме. Анатолий Альтштейн отметил, что большая часть мутаций произошла в спайк-белке, который образует пресловутую "корону" вируса из шипов. Альтштейн предположил, что это может сделать вирус куда более заразным, однако в настоящее время доподлинно установить это невозможно.Напомним, что штамм B.1.1.529 был впервые обнаружен в Южной Африке, но очень быстро проник в другие части света, включая Европу и Азию. Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали его "омикрон" по соответствующей букве греческого алфавита.