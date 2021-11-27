Региональная прокуратура завершила расследование дела в отношении похитителей солярки. Группа,...

Региональная прокуратура завершила расследование дела в отношении похитителей солярки. Группа, состоящая из 5 человек обвиняется в самовольном подключении к нефтепроводам и краже.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в июне прошлого года 4 человека на территории Гороховецкого района сделали самовольную врезку в магистральный нефтепродуктопровод, что вызвало нарушение его нормальной работы, создало реальную угрозу прорыва и попадания дизельного топлива в почву.После этого обвиняемыми, совместно с еще двумя членами орггруппы, с которыми прокуратурой заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, совершено хищение нефтепродуктов на общую сумму около 14 млн рублей.Следственным органом приняты меры по возмещению причиненного ущерба, в том числе путём наложения ареста на имущество обвиняемых.По результатам расследования они вину в совершении преступлений не признали.После вручения обвинительного заключения и направления дела в суд его предстоит рассматривать по существу Гороховецкому районному суду.ФОТО: https://www.pexels.com/ru