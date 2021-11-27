В деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал Михаилу Васильевичу Водопьянову. В начале...

В деревне Крячково Ковровского района открыт мемориал Михаилу Васильевичу Водопьянову. В начале Великой Отечественной войны на Ковровской земле, на Всегодическом полевом аэродроме легендарный лётчик возглавлял авиационную дивизию 432-ого тяжелого бомбардировочного авиационного полка.Михаил Водопьянов - один из первых Героев Советского Союза, участник операции по спасению челюскинцев, арктических экспедиций и знаковых событий Великой Отечественной войны. Памятник Водопьянову стоит на Аллее лётчиков-героев на Ходынском поле в Москве, ещё один установлен на родине Михаила Васильевича в Липецке.ФОТО: Администрация Владимирской области