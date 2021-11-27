Через 35 дней будем встречать новый 2022 год. В России он объявлен годом народного искусства. Кто...

Через 35 дней будем встречать новый 2022 год. В России он объявлен годом народного искусства. Кто они - хранители древних ремесел на нашей Владимирской земле? Начнем с села Спасское Городище Суздальского района, где проживает не больше пятисот человек. Но у каждого селянина есть, чему поучиться. Смотрим с Любовью Клюквиной.Место притяжения талантов села Спасское Городище - с виду неказистое здание ДК, бывшая начальная школа 1936 года постройки. Каждому классу здесь нашлось применение. Есть и музейные экспозиции: комната боевой славы земляков и "Изба у Митрофановны".-Здравствуйте, гости дорогие, проходите в мою избу, я вас ждала, наряжалась.Все экспонаты музея в рабочем состоянии! По праздникам утюгами гладят, при помощи досок стирают. А уж ухватом и коромыслом вас научат пользоваться в любое время.-Да ещё надо не расплескать. Они у меня вон как качаются.В интерактивно-образовательное пространство музей превратился не так давно. Раньше здесь не было даже стульев. Только старые школьные лавки, которые, как рассказывает администратор ДК Татьяна Кинеева, хотелось чем-нибудь накрыть. В этом ей и её команде помог первый экспонат.Татьяна Кинеева, администратор Павловского культурно-досугового центра с. Спасское Городище: «Этот станок мне подарила моя подруга. Он ей достался от бабушки. Мы первый раз этот станок собрали, запустили. Вы видите, у нас есть новая запчасть - новой, она была старая, нам её выточил мастер. И я начала пробовать ткать...для того, чтобы сделать наше помещение более уютным».Плотников помог найти директор местного совхоза. Благодаря ему станки один за другим начали "оживать". Так в селе появились клубы по плетению и ткачеству. Татьяна Макарова - ветеран этого ремесла. Её гусевскому станку для половиков больше сотни лет. Почти 30 лет мастерица преподавала ткацкое дело в местной школе-интернате. Половики её учеников шли на продажу туристам.Татьяна Макарова, тачиха: «Не бездельничаем. Мы (наше поколение) не привыкли без дела сидеть, я так считаю. И у нас сейчас все пенсионеры в селе вяжут. Раньше-то девчата выходили замуж с приданым, надо какое-то приданое. Нужно было наготовить вышивки, подзор строчили. У меня сестры умели все это делать. И половики, подушки».Только Татьяна Ивановна знает, как безошибочно сделать основу из ниток, и учит этому свою преемницу. В гараже у мастериц стоит новодельный сновальник, собранный по старинным чертежам.Татьяна Кинеева, администратор Павловского культурно-досугового центра с. Спасское Городище: «В 2019 году мной был защищен проект для интерактивной программы туристической для детей "Забытое ремесло". И на эти деньги мы уже смогли купить столы, стулья, ткацкие рамы, станочки. Стали проводить программы».Сейчас в досуговом центре бесплатно обучают и взрослых, и детей. Даша приезжает сюда в гости. В Спасском Городище живет её бабушка. Школьнице нравится не только ткать, но и создавать праздники.Дарья Неробова: «Мне это приятно выступать на публику, чтобы меня запоминали и чтобы я могла кому-то помочь с каким-либо праздником. Я хочу научиться ткать на станках, потому что можно сделать дома уют, можно подарить своему близкому человеку и можно сделать такой красочный уголок, где будет приятно отдыхать».-Поучаствовать в создании одного из ковриков попробовала и я. Оказалось, это не так уж и просто. И, как у большинства учеников, ошибок вышло больше, чем вытканных рядов.Ткут здесь не только коврики. Браслеты, сумки, пояса, художественные композиции... Одна из учениц клуба "Девчата" создает картины из стабилизированных трав и цветов, её работы пользуются спросом в гостиницах, стилизованных под старину.Татьяна Кинеева, администратор Павловского культурно-досугового центра с. Спасское Городище: «Дошли вот до таких эко-панно, модное нынче слово, как говорится. Делается из абсолютно всего. Мы собираем с детьми, про каждую травку наши дети знают».И даже знают как заварить из этой травки чай, как приготовить еду по рецептам наших предков, делать конфеты... Преподаватели ДК могут научить практически всему и ждут новых учеников. Любовь Клюквина, Александр Чунаев, Вести-Владимир.