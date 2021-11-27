На торги никто не заявился. По мнению московской фирмы, документация оказалась не полной.

Во Владимирской области с первого раза не нашлось желающих заняться реконструкцией сгоревшего академического театра драмы. Повторный аукцион состоится в начале декабря.Московская компания «Стройтраст» подала в УФАС жалобу на организаторов торгов. Фирма не обнаружила в конкурсной документации ряда документов. Например – заключения госэкспертизы.Начальная максимальная цена контракта составляла почти 730 млн рублей. На ремонт владимирского драмтеатра отводится два года.Будущий подрядчик отреставриррует фасад здания и восстановит интерьер, приведёт в порядок коммуникации, установит пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения.