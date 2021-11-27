Региональный оператор Биотехнологии открыл второй пункт приёма вторсырья в Коммунаре на улице...

Региональный оператор "Биотехнологии" открыл второй пункт приёма вторсырья в Коммунаре на улице Центральной, дом 19. Пункт работает ежедневно с 9 до 14:30.Сырьё принимают по разным тарифам: за стрейч-плёнку цена самая высокая - 8 рублей за килограмм, 6 рублей дадут за килограмм картона. За килограмм бумаги заплатят 4 рубля. Килограмм стекла - 1 рубль, за алюминиевые банки и прозрачные пластиковые бутылки выплачивают по 50 копеек за штуку.Отмечается, что книги принимают без твёрдых обложек. Пластик должен быть чистым, упакован в пакет или связан.ФОТО: https://www.pexels.com/ru