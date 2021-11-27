Региональный Роспотребнадзор напоминает о необходимости своевременной уплаты штрафов. Из-за...

Региональный Роспотребнадзор напоминает о необходимости своевременной уплаты штрафов. Из-за нарушения сроков выплаты, сумма увеличилась вдвое для 4 организаций и одного ИП во Владимирской области.В числе нарушителей - одно из ТСЖ областного центра. Ранее сотрудники ведомства нашли нарушения требований санитарного законодательства: в подъезде, управление которым осуществляется ТСЖ "Русь", уровень звука от работы лифтового оборудования превышает допустимые значения. В связи с этим юридическому лицу было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. Однако в установленный срок административный штраф не был оплачен, и тогда надзорное ведомство направило протокол в мировой суд, где ТСЖ «Русь» было назначено наказание в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа - 20 000 рублей.Двойной штраф оплатит и юридическое лицо ООО «Комильфо», осуществляющее розничную продажу продовольственных товаров. В работе организации нашли нарушение ограничений в сфере торговли табачной продукцией. По постановлению мирового суда, юрлицу теперь придётся выплатить Роспотребнадзору 60 тысяч рублей.В Суздальском районе ООО «Золотой век» не выплатило в положенный срок штраф за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. После постановления мирового суда сумма выплаты увеличилась вдвое и составляет 60 тысяч рублей.Также, сроки уплаты были нарушены и одним из индивидуальных предпринимателей, который занимается производством мебели. Ранее Роспотребнадзор нашёл в деятельности ИП нарушение требований технических регламентов. После обращения ведомства в мировой суд, сумма выплаты с 20 тысяч рублей выросла до 40 тысяч.40 тысяч рублей надзорному ведомству задолжало и руководство "Пятёрочки" за реализацию товара с истекшим сроком годности.ФОТО: https://pixabay.com/ru/