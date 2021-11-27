На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 314 случаев заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:66 - во Владимире;37 - в Ковровском районе;36 - в ГУсь-Хрустальном районе;35 - в Муромском районе;20 - Александровском районе;16 - в Суздальском районе;15 - в Петушинском и Вязниковском районах;13 - в Кольчугинском районе;12 - в Киржачском районе;8 - в Юрьево-Польском, Собинском и в Гороховецком районах;7 - в Камешковском и в Меленковском районах;6 - в Судогодском районе;5 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 508 случаев заболевания.