На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 314 случаев заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 314 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
66 - во Владимире;
37 - в Ковровском районе;
36 - в ГУсь-Хрустальном районе;
35 - в Муромском районе;
20 - Александровском районе;
16 - в Суздальском районе;
15 - в Петушинском и Вязниковском районах;
13 - в Кольчугинском районе;
12 - в Киржачском районе;
8 - в Юрьево-Польском, Собинском и в Гороховецком районах;
7 - в Камешковском и в Меленковском районах;
6 - в Судогодском районе;
5 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 71 508 случаев заболевания.