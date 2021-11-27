Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 508 владимирцев.

Во Владимирской области на 27 ноября выявлено 314 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 66 человек. Ещё 37 жителей подхватили опасную болезнь в Ковровском, 36 - в Гусь-Хрустальном, 35 - в Муромском, 20 - в Александровском, 16 - в Суздальском районах. По 15 инфицированных прибавилось в Петушинском и Вязниковском, 13 - в Кольчугинском, 12- в Киржачском районах. По 8 положительных тестов на ковид пришло пациентам в Юрьев-Польском, Собинском и Гороховецком, по 7 - в Камешковском и Меленковском, 6 - в Судогодском, 5 - в Селивановском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 71 508 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 16 693 случая во Владимире, 8253 - в Гусь-Хрустальном районе, 7930 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.