В регионе освободилось почти 30 процентов коек для больных с коронавирусом. Об этом заявил глава...

В регионе освободилось почти 30 процентов коек для больных с коронавирусом. Об этом заявил глава региона Александр Авдеев. Напомним, всего в области 2285 коек для пациентов с ковидом.За последние сутки в области диагноз "коронавирус" официально поставлен 313 пациентам. Выздоровели 157 человек. Продолжается массовая вакцинация от ковид-19. Её первый этап в регионе прошли свыше полумиллиона человек, второй - 444 тысячи. Вакцинация активизировалась и в Судогде. Об этом медики рассказали врио губернатора Александру Авдееву в рамках его рабочей поездки в Судогодский район. Глава региона посетил центральную районную больницу имени Поспелова.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас такая передышка в системе здравоохранения Владимирской области. Надо её использовать на пользу для того, чтобы и плановую помощь оказать, и подготовиться к следующей возможной волне и вакцинироваться по максимуму.