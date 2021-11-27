Департамент здравоохранения продолжает мероприятия по перепрофилированию ковидных коек для плановой госпитализации пациентов.

Департамент здравоохранения продолжает мероприятия по перепрофилированию ковидных коек для плановой госпитализации пациентов.По состоянию на 27 ноября в медорганизациях Владимирской области действует 2235 мест для больных COVID-19. Занято 66,5% (1487) коек, свободно - 748. За сутки количество коек сократилось на 50.Ранее сообщалось, что с 23 октября приостановлена работа ковидариев на базе Областного госпиталя ветеранов войн и в ЗАТО Радужный.С 25 сократили места в Областном центре специализированной медицинской помощи, Областной психиатрической больнице, а также в Камешковской и Собинской ЦРБ.«Возврат к оказанию плановой помощи проходит постепенно. Напомню, что в реабилитационном центре санатория Заклязьменский проводится долечивание пациентов», - официальный представитель облздрава Светлана Григорян.