Участники ответили на вопросы Олимпиады по безопасности дорожного движения на максимальное число баллов.

26 ноября текущего года в рамках подготовки к Всероссийскому конкурсу юных инспекторов движения «Безопасное колесо» учащиеся СОШ №36 г. Владимира - победители в региональных соревнованиях, ответили на вопросы Олимпиады по безопасности дорожного движения. Все дети набрали максимальное количество баллов.Обучающиеся вместе с педагогами Владимирской области в очередной раз проверили знания правил дорожного движения.Онлайн-олимпиада для школьников 1-9 классов проходила при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» в целях повышения осведомленности школьников и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения. В тестовые задания включены вопросы для проверки знаний правил дорожного движения для детей младшего и среднего возраста. Участники решали задания, выступая в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и водителя велосипеда.Напутственные слова ЮИДовцам, в преддверии Всероссийских соревнований «Безопасное колесо», озвучил заместитель начальника Управления ГИБДД Александр Ершов, который выступил перед ними по видеосвязи. В своей речи Александр Ершов пожелал ребятам победы и показать свои знания и умения в полной мере и получить максимальные баллы.