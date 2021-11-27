Кроме причинённого 14-миллионного материального ущерба, они создали угрозу попадания солярки в почву.
Во Владимирской области на скамье подсудимых окажется банда из пяти человек, которая сливала дизельное топливо. Нет, не из машин на стоянке возле дома, а из магистрального нефтепровода.
В Гороховецком районе пять умельцев врезались в трубу компании «Транснефть-Верхняя Волга». Кроме причинённого 14-миллионного материального ущерба, они создали угрозу попадания солярки в почву.
«Сливщики» не признают свою вину. Однако, на всякий случай, следователи арестовали их имущество, чтобы обеспечить пострадавшей от их действий компании возмещение потерь.
За кражу нефтепродуктов им грозит до 10 лет тюрьмы.
Обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения.