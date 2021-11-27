Кроме причинённого 14-миллионного материального ущерба, они создали угрозу попадания солярки в почву.

Во Владимирской области на скамье подсудимых окажется банда из пяти человек, которая сливала дизельное топливо. Нет, не из машин на стоянке возле дома, а из магистрального нефтепровода.В Гороховецком районе пять умельцев врезались в трубу компании «Транснефть-Верхняя Волга». Кроме причинённого 14-миллионного материального ущерба, они создали угрозу попадания солярки в почву.«Сливщики» не признают свою вину. Однако, на всякий случай, следователи арестовали их имущество, чтобы обеспечить пострадавшей от их действий компании возмещение потерь.За кражу нефтепродуктов им грозит до 10 лет тюрьмы.Обвинительное заключение передано в суд для рассмотрения.