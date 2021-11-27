Житель Юрьева-Польского накопил 100 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Когда мужчина...

Житель Юрьева-Польского накопил 100 тысяч рублей долга за коммунальные услуги. Когда мужчина запланировал отпуск, выбраться за пределы РФ ему мешало временное ограничение на выезд из страны. Тогда 24-летний мужчина пришёл на прием к судебному приставу-исполнителю с квитанцией, подтверждающей погашение задолженности в полном объеме.После того, как денежные средства поступили на счет взыскателя, судебный пристав отменил ранее вынесенное постановление о запрете выезда должника за границу и молодой человек смог отправиться на отдых.Фото: https://pixabay.com/ru/