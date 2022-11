Алла Пугачева может быть спокойна: те, кого она приняла под свое крыло, готовы рваться в бой, отстаивая любое слово своей госпожи.

Алла Пугачева может быть спокойна: те, кого она приняла под свое крыло, готовы рваться в бой, отстаивая любое слово своей госпожи.Пару недель назад в Израиле собралась компания из иноагентов и диссидентов, возглавляемая Аллой Пугачевой. На встрече присутствовали Михаил Шац*, Максим Виторган, Иван Алексеев*, Семен Слепаков, а также участники коллектива Little Big: Илья Прусикин и Софья Таюрская."Великая певица и большой человек. У нее все будетзамечательно", – прокомментировал Михаил Шац* состоявшийся ужин.К слову, остальная половинаLittle Bigосталась в России: несколько месяцев назад пара Ильи и Софьи сбежала в Америку, бросив как семью музыкальную, так и реальную. У Прусикина, напомним, подрастает сын, для которого эссенциально необходимо мужское воспитание. Теперь же малыш остался на попечении бывшей жены Ильи Прусикина Ирины Смелой. А что же до группы Little Big – двух оставшихся ее членов Илья позавчера из группы выгнал.Илья Прусикин, который, видимо, захотел выйти сухим из воды, поэтому пришел на интервью к Ирине Шихман*. В нем он заявил о том, что ему так сложно, ведь из-за переезда музыкант потерял все, что у него было. Вынужденный теперь начинать все с нуля, солист Little Big нашел для себя ориентир в этом темном мире. Алла Пугачева стала его путеводной звездой: она тоже оставила все, что имела, ради личных убеждений."Мегачеловек. Имея все она это теряет простоиз-за своей совести. Потому что хочет жить честно. Это поражает", – лизнул Илья Прусикин скукожившуюся и слипшуюся от сладких комплиментов складку Аллы Пугачевой.* – признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.