На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 ноября лабораторно подтверждено 24 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 ноября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
7 - во Владимире
2 - в Муромском районе
3 - в Ковровском районе
3 - в Гусь-Хрустальном районе
1 - в Суздальском районе
1 - в Кольчугинском районе
2 - в Вязниковском районе
1 - в Петушинском районе
1 - в Меленковском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Судогодском районе
1 - в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 177 530 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).