На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 ноября лабораторно подтверждено 24 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 27 ноября лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.7 - во Владимире2 - в Муромском районе3 - в Ковровском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе1 - в Суздальском районе1 - в Кольчугинском районе2 - в Вязниковском районе1 - в Петушинском районе1 - в Меленковском районе1 - в Камешковском районе1 - в Судогодском районе1 - в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 177 530 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).