В январе – сентябре 2022 года Роспотребнадзором региона 33 по санитарно– химическим,...

В январе – сентябре 2022 года Роспотребнадзором региона 33 по санитарно– химическим, микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим показателям и на радиоактивные вещества было исследовано 234 пробы рыбы и продукции водных биоресурсов.Удельный вес проб рыбной продукции, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, за 9 месяцев 2022 года составил 1,1%. По физико – химическим показателям выявлено 0,8% проб, не соответствующих заявленным требованиям, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Владимирской области..Специалистами Управления проведено 29 контрольно – надзорных мероприятий на предприятиях торговли рыбой и морепродуктами, снято с реализации 55 кг продукции.Фото https://www.pxfuel.com/